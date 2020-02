MODIFICA ALLA VIABILITÀ IN VIA XX SETTEMBRE

Visite: 17

Al fine di eseguire interventi di potatura, durante i quali il semaforo all’intersezione via XX Settembre/via Cremonino verrà messo a lampeggio, da martedì 18 febbraio, fino al termine dei lavori con orario di attività dalle 7.30 alle 16.30, in via XX Settembre, nei pressi dell’intersezione con via Cremonino direzione Rocca, sono istituiti un senso unico alternato a vista e un divieto di circolazione stradale ai pedoni nel tratto di marciapiede interessato dai lavori.

Inoltre, è istituito un divieto di sosta per tutti i veicoli, eccetto quelli interessati ai lavori, nei parcheggi lato strada via XX Settembre, posti in corrispondenza dell’immobile avente civico 1, 3, 5 e 7 di viale Bulgarelli (parcheggi Centro Commerciale La Rocca).