INCANTO E RIFLESSIONI SULLA NATURA AL CENTRO PER LE FAMIGLIE

Sabato scorso il Centro per le famiglie dell’Alto Ferrarese ha ospitato tanti bambini con i loro familiari per partecipare allo spettacolo ‘Come Alberi per sentirsi un’unica foresta’.

La performance di Musicafiaba, nella voce narrante di Simona Zavaglia, accompagnata per l’occasione dal musicista Stefano Melloni, ha saputo intrattenere e incantare piccini e grandi. Non solo divertimento ma anche riflessione sull’importanza di aiutare e preservare la natura che ci circonda.