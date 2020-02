‘LEGGIMI SUBITO. LEGGIMI FORTE’, CONTINUANO GLI INCONTRI

Visite: 5

Riprendono gli incontri di approfondimento sulla letteratura per l’infanzia ‘Leggimi subito. Leggimi forte’, organizzati in collaborazione con il Centro per le Famiglie e la Biblioteca Comunale.

Gli appuntamenti sono fissati mercoledì 19 febbraio con ‘Le fiabe’, venerdì 20 marzo con ‘La disobbedienza nella letteratura per l’infanzia’ e lunedì 4 maggio con ‘Le bambine ribelli’.

Gli incontri si terranno dalle 17 alle 19 alla Biblioteca comunale in piazzale Rocca 2.