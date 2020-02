Visite: 6

Si terranno mercoledì 19 febbraio, 25 marzo e 27 maggio, alle 17, nella sede del Centro per le Famiglie dell’Alto Ferrarese di Cento, in via Risorgimento 11, gli incontri informativi sull’esperienza adottiva rivolte alle famiglie interessate

I pomeriggi saranno condotti da Ivana Pinardi, pedagogista ed esperta di adozione.