‘ASPETTANDO IL CARNEVALE’. IL PROGRAMMA DEL TERZO FINE SETTIMANA

Nutrito il calendario di ‘Aspettando il Carnevale’, le iniziative collaterali al Carnevale di Cento.

Questo il programma di venerdì 21 febbraio.

Alle 18, in sala Zarri di Palazzo del Governatore, presentazione del libro ‘L’occhio felice del fotoreporter’ di Andrea Samaritani: dialogano con l’autore Enzo Minarelli, Roberto Mugavero, Federico Taddia. Ingresso libero.

Dalle 21, in piazza Guercino, Silent Party Carnival. Info: silentpartyitalia.

Questo il programma di sabato 22 febbraio.

Dalle 8 alle 19, in centro storico, il Mercatino delle cose antiche e del riuso a cura di Pro Loco.

Alle 10.15, a Palazzo del Governatore con ingresso a fianco del bar Uno Più, ‘Con carta e colla la maschera decolla’, laboratorio di maschere di cartapesta per bambini dai 6 agli 11 anni a cura di Veronica Farioli (prenotazione obbligatoria: 051/6843334, informaturismo@comune.cento.fe.it). Partecipazione gratuita.

Alle 14.30, in Pinacoteca San Lorenzo, ‘Il teatro degli affetti’, laboratorio didattico all’interno della mostra ‘Emozione barocca. Il Guercino a Cento’ per bambini dai 5 agli 11 anni (prenotazione obbligatoria: 051/6843334, informaturismo@comune.cento.fe.it). Partecipazione gratuita. Alle 15 visita guidata alla mostra ‘Emozione Barocca. Il Guercino a Cento’(prenotazione obbligatoria: 051/6843334, informaturismo@comune.cento.fe.it).

Dalle 14.30, in piazza Guercino, Carnevale dei bambini, a cura delle parrocchie di Cento.

Alle 16, alla Rocca, ‘Un tranquillo soggiorno molto agitato’, rievocazione storica a cura della Compagnia Il Governatore delle Antiche Terre del Gambero. Ingresso a offerta libera.

Alle 20.30, a Villa Borgatti, in via Statale SS 255 40 a Corporeno, si svolgerà la ‘Cena in villa con delitto’, organizzata dall’Associazione Grande Volontariato Sociale per i Bambini: il ricavato sarà devoluto in beneficenza (prenotazione obbligatoria al n. 334/7507145 da lunedì a venerdì dalle 16 alle 20, sabato dalle 13 alle 16.30).

Alle 21, all’Auditorium Pandurera, andrà in scena, nell’ambito della rassegna ‘Il divertimento inizia… a Teatro!’ organizzata dalla Fondazione Teatro ‘G. Borgatti’ e dal Comune di Cento, ‘Credevo fosse amore, invece…’, cabaret musicale a cura dell’associazione culturale Tweet Charity. Ingresso libero.

Alle 21, all’Osservatorio Astronomico Comunale di Cento, ‘Guinnes dei primati astronomici’.

Questo il programma di domenica 23 febbraio.

Alle 9.45 – 10.30 – 11.15 – 12.00 – 12.45, alla Rocca di Cento, ‘Un tranquillo soggiorno molto agitato’, rievocazione storica a cura della Compagnia Il Governatore delle Antiche Terre del Gambero. Ingresso a offerta libera.

Dalle 10.30, a Palazzo del Governatore (ingresso a fianco del bar Uno Più), ‘A scuola di cartapesta’, laboratorio didattico con il maestro cartapestaio Alessandro Ramin. Ingresso libero.

Mostre

Pinacoteca San Lorenzo e Rocca di Cento, ‘Emozione Barocca. Il Guercino a Cento’: sabato dalle 10 alle 19; domenica chiusa.

Auditorium Pandurera, ‘Guercino. Incisioni. Le Collezioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento’: sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30; domenica dalle 10 alle 13.