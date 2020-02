POGGIO RENATICO: Il Carnevale di Poggio Renatico compie mezzo secolo di vita

Visite: 4

Il Carnevale di Poggio Renatico compie mezzo secolo di vita: al posto delle candeline ci saranno oltre 2mila palloncini colorati. L'iniziativa, che vede il supporto di Ascom Confcommercio, è organizzata dal Comitato Carnevale e vede il coinvolgimento dell'Assessorato alle Attività Produttive del Comune e la collaborazione anche di Cna. Oltre una quarantina di esercizi commerciali coinvolti che saranno addobbati con palloncini gialli e rossi organizzati in modo scenografico, colorato e divertente: nelle vetrine inoltre saranno esposti gli scatti fotografici delle prime edizioni della kermesse carnevalesca. Un modo simpatico per riavvolgere il nastro del tempo e magari ritrovarsi in una vecchia foto. Due le date da segnare sul calendario: domenica 23 febbraio e poi la successiva (01/03) nelle quali gustare questa suggestiva coreografia che farà da sfondo alle tradizionali sfilate ed eventi (a partire dal primo pomeriggio) nel centro di Poggio Renatico.