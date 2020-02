CENTO: Contri “prima o poi il sindaco dirà quando sarà completato il Palazzetto”

Visite: 131

“Questa mattina – scrive Diego Contri, responsabile FI Cento – Il Sindaco incontrerà la dirigenza della Benedetto Basket per illustrare lo stato del Palazzetto e sarà l’occasione per dare la sesta data di scadenza lavori. Ovviamente prima o poi Toselli dirà la data giusta, a forza di tentativi, dopo però aver preso in giro Città, dirigenza e tifosi per più di un anno.Il danno economico che ha causato a Cento è enorme e se anche questa volta mentirà sapendo di mentire come nelle volte precedenti ( l’ultima pochi mesi fa in Consiglio Comunale) non potrà che rassegnare le dimissioni. Chissà se Toselli dirà che comunque il Palazzetto non sarà completamente concluso ma altro tempo e altro denaro servirà questa estate per vedere finalmente l’opera compiuta Toselli ha il dono di raccontare bugie su bugie con estrema serenità ritenendo l’interlocutore uno stolto, Mi auguro che gli assessori, nei prossimi mesi, anziché preoccuparsi di dove potersi ricollocare alle prossime amministrative, si impegnino nel limitare i danni che Toselli sta facendo. Infatti nei giorni scorsi ho visto più impegno nell’ attaccarsi alla sottana di qualche consigliere regionale,anziché provare a dimostrate di essere capaci di amministrare e di lavorare per Cento”.