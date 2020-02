CENTO: OK al Carnevale, Il sindaco Toselli: “non sono previsti arrivi di persone da province oggetto del contagio”

Visite: 825

Si è conclusa poco dopo le 17.30 la riunione convocata dal sindaco Fabrizio Toselli per fare il punto sulla situazione nuovo corona virus ed eventi programmati sul territorio. «Per una corretta valutazione, coerente, coordinata con le realtà territoriali in cui siamo inseriti e che non generi allarmismi, ho voluto assumere tutti gli elementi ad ora disponibili – spiega il primo cittadino -. Sono state contattate le autorità competenti, dal Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, che ci ha riferito peraltro del tavolo tra le Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, alla prefettura».

Allo stato non è emersa alcuna motivazione per la cancellazione degli appuntamenti programmati sul territorio, in linea con tutte le realtà ferraresi, dove si svolgeranno regolarmente le manifestazioni previste, come la partita della Spal e il Carnevale degli Este a Ferrara.

«Monitoreremo ovviamente la situazione, rimanendo in contatto con tutti gli organismi che si stanno occupando della vicenda».

Dalle verifiche compiute dall’organizzazione del Carnevale di Cento è emerso, fra l’altro, che non sono previsti arrivi di gruppi di visitatori dalle province interessate dal contagio.