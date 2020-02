CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA: EVENTO RIMANDATO

Visite: 24





In conseguenza della sospensione di tutte le attività didattiche disposta dal rettore dell’Università di Ferrara per la settimana dal 24 al 29 febbraio, anche l’evento di presentazione del corso di Tecniche di bonifica idraulica organizzato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara presso il dipartimento di ingegneria, previsto per il giorno 25 febbraio sarà rinviato. La nuova data, non ancora nota, verrà comunicata appena possibile.