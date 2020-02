CENTO: In merito all’ordinanza sul COVI-19 le precisazioni del Sindaco Toselli

Visite: 87

In base all’ordinanza di Regione e Ministero mercati, supermercati e negozi sono tutt’oggi aperte senza limitazioni orarie.

Per quanto riguarda le palestra, quelle pubbliche sono chiuse, mentre circa le private porrò la questione al tavolo della prefettura odierno, per avere chiarezza.

Le biblioteche sono aperte perché sono state escluse dall’ordinanza.

In merito alle riunioni di condominio, si tratta di incontri privati: ci si affida al buonsenso, soprattutto se non vi siano questioni urgenti.