CENTO: COVI-19, Possono riprendere le attività le società sportive – ecco le regole da seguire

Di Giuliano Monari – Concluse le riunioni operative a tutti i livelli, come si evince dal profilo del sindaco di Cento Fabrizio Toselli,

“Allo stato tutti i casi sospetti nel territorio Ferrarese sono risultati negativi al tampone.

Abbiamo deciso di formulare dei quesiti alla Regione per definire chiaramente specifiche situazioni.

Dai primi esiti la Regione ha definito che da domani possono riprendere le attività ordinarie (allenamenti) delle società sportive negli impianti pubblici (le palestre private possono svolgere regolare attività). I mercati si terranno regolarmente. I circoli, come Arci, Bocciofila, Centro Anziani, possono restare aperti, ma non organizzare eventi o manifestazioni. I teatri, cinema e luoghi di spettacolo rimarranno chiusi sino al primo marzo.

Con i sindaci, i comandanti della Polizia Locale, i referenti dei Coc per il volontariato di Protezione Civile e le strutture tecniche dei Comuni dell’Alto Ferrarese abbiamo fatto il punto della situazione sulle disposizioni relative al nuovo coronavirus.

L’obiettivo è di fare rete sulla base delle indicazioni della Regione e del Ministero.