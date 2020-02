CARICENTO: IL PRESIDENTE PALLOTTA INCONTRA I VERTICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA

Visite: 94

L’incontro è avvenuto questa mattina nella sede di via Borgo dei Leoni



Prosegue il calendario di incontri istituzionali del Presidente della Cassa di Risparmio di Cento Giuseppe Pallotta che questa mattina ha incontrato i vertici della Camera di Commercio di Ferrara.

L’incontro, al quale hanno preso parte il Presidente Paolo Govoni, il Segretario Generale Mauro Giannattasio e il Dirigente preposto per la sede di Cento Maurizio Pirazzini, è stata l’occasione per ribadire la vicinanza di Caricento al mondo delle imprese e dell’artigianato Ferrarese.

“Ringrazio gli esponenti della Camera di Commercio di Ferrara che mi hanno ricevuto oggi e con i quali ho avuto il piacere di approfondire ulteriormente la conoscenza del tessuto economico locale – ha commentato il Presidente Pallotta – La Cassa di Risparmio di Cento continua a considerare estremamente strategico il presidio del territorio di Ferrara dove supporta migliaia di famiglie ed imprese grazie alla presenza di una rete capillare di filiali e gestori.”

“Di fronte agli sforzi e al lavoro incessante che tanti imprenditori ferraresi quotidianamente compiono per uscire dalla crisi – ha sottolineato il Presidente della Camera di Commercio, Paolo Govoni – non possiamo non ricordare che le piccole imprese rappresentano la spina dorsale dell’economia provinciale. L ‘impresa è la nostra prima risorsa, capace di produrre ricchezza, lavoro, benessere sociale. Anche per questo – ha concluso il presidente della Camera di Commercio – ho accolto con particolare soddisfazione il Presidente Pallotta, che ha sottolineato la ferma volontà della Cassa di Risparmio di Cento di essere assoluta protagonista nei progetti di sviluppo locale”.

La Cassa di Risparmio di Cento è presente nella città di Ferrara con 5 filiali, un Centro Wealth Management & Private Banking specializzato nella consulenza per i grandi patrimoni e un team di gestori Corporate che affianca le imprese nella scelta di soluzioni su misura per l’attività imprenditoriale.