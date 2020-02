COVID-2019: INFORMAZIONE AI DONATORI

Visite: 144

Le attività di raccolta sangue ed emocomponenti a Bologna e Provincia proseguono regolarmente.

Importante ricordarsi come sempre, di andare a donare solo se si è in buona salute. Chiediamo ai donatori di comunicare ai centri trasfusionali di riferimento la comparsa di eventuali sintomi influenzali nei 14 giorni successivi alla donazione

In tutti i centri trasfusionali sono intensificate le attività di vigilanza.

Al momento si applicano le seguenti sospensioni:



sospensione temporanea di 28 giorni dal rientro per i donatori che abbiano soggiornato nella Repubblica Popolare Cinese;

dal rientro per i donatori che abbiano soggiornato nella Repubblica Popolare Cinese; sospensione temporanea di 28 giorni dopo la possibile esposizione al rischio di contagio per contatto con soggetti con infezione documentata da SARS-CoV-2;

dopo la possibile esposizione al rischio di contagio per contatto con soggetti con infezione documentata da SARS-CoV-2; sospensione temporanea di 28 giorni dei soggetti a rischio o che sono transitati ed hanno sostato dal 01 febbraio 2020 nei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio

Per ulteriori informazioni, continuate la lettura della Circolare nr. 0484 del Centro Nazionale Sangue. Continueremo ad aggiornare le informazioni per i donatori in tempo reale.