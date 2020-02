Il nuovo primario di Medicina Generale Stefano Parro in servizio al Mazzolani Vandini di Argenta

Visite: 166

Il dott. Stefano Parro da Martedì 25 Febbraio è alla direzione dell’Unità Operativa di Medicina Interna dell’Ospedale di Argenta. La pluriennale esperienza maturata dal dott. Parro all’Ospedale SS. Ma Annunziata di Cento garantirà la storica professionalità dell’Ospedale di Argenta, col valore aggiunto di una competenza di livello distrettuale.

Il Mazzolani-Vandini di Argenta vanta, infatti, la tradizione di un’area di medicina interna particolarmente corposa: 38 Posti Letto di Medicina, cui si affiancano 27 posti letto di Lungodegenza, che vanno presidiati e valorizzati.

Nel caso specifico, l’Ospedale di Argenta è un ospedale distrettuale che per le sue dimensioni negli anni si è caratterizzato come laboratorio di sperimentazioni: dalla gestione del paziente secondo il modello dell’infermiere di rifermento (primary nursing), alla prevenzione, cura e riabilitazione secondo i principi della medicina di genere.

“Una sfida che -ricorda il nuovo primario- affronto condividendo appieno la modalità di gestione adottata nella nostra provincia: gli ospedali devono lavorare in rete. Per questo metto a disposizione le mie competenze: per valorizzare il lavoro dei due ospedali e favorire l’integrazione tra l’ospedale e il territorio. Con l’auspicio di costruire anche ad Argenta la stessa sintonia lavorativa realizzata negli ultimi anni a Cento, proprio perché nella città di Argenta, con le due medicine di gruppo presenti all’interno della struttura si può concretizzare un rapporto intenso con l’ospedale”.

Un importante obiettivo di politica sanitaria, questo, anche per il Sindaco di Argenta Andrea Baldini, intervenuto per dare l’augurio di un buon lavoro “a un valido e competente professionista che può dare all’ospedale di Argenta le competenze di cui ha bisogno per lo sviluppo delle sue professionalità e conferma il costante impegno dell’Azienda USL per dare pronte risposte con attività di programmazione sanitaria alle esigenze dei cittadini di tutto il comprensorio argentano”.

La scelta di nominare come direttore del reparto di medicina di Argenta un professionista che proviene dall’ospedale distrettuale di Cento ha, infatti, molteplici vantaggi: la conoscenza del modello organizzativo e gestionale aziendale consentirà di armonizzare le modalità di lavoro tra i due ospedali.

Allo stesso tempo, la rete di relazioni e delle conoscenze dell’assistenza territoriale che lascia a Cento consentiranno una stabile rete di collegamento tra le due strutture.

Al tutto si aggiunge l’immediata disponibilità delle competenze specialistiche in endoscopia digestiva del nuovo primario, fondamentali premesse che garantiscono proprio la continuità funzionale ed organizzativa che l’Azienda sta perseguendo per la rete territorio-ospedale-territorio provinciale.

In questi anni l’Azienda USL ha investito circa 815 mila euro in tecnologia per l’Ospedale di Argenta, mentre per l’anno 2020, è previsto l’impegno di un valore economico di circa 60.000 euro che consentirà l’acquisto di:

· Elettroenecefalografo

· Lampade scialitiche per le sale operatorie

· Defibrillatori cardiaci

· Elettrocardiografi

· Attrezzature per ambulatori specialistici di oculistica e otorino

Queste, invece, le attrezzature consegnate nel 2019:

· 1 TAC di ultima generazione a 64 strati

· 2 Trapani per ortopedia

· 13 sollevamalati installati nelle stanze di degenza, in sala gessi e in palestra;

· 9 carrozzine per le esigenze del pronto soccorso e dell’intera struttura ospedaliera;

· 5 apparecchi per areosol

· Isteroscopie e cistoscopi e strumentario chirurgico per ginecologia

· 2 elettrocardiografi

· Termometri

· Sonde per ecografo radiologico (consegnato alla fine del 2018 e non compreso nel valore economico indicato sopra)

· Strumenti e attrezzature per radiologia (iniettore angiografico, iniettore per risonanza magnetica, monitor)