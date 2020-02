CORONAVIRUS, SVOLTI CONTROLLI SUPPLEMENTARI PRECAUZIONALI AL MERCATO

Visite: 170

Questa mattina si è regolarmente svolto il mercato settimanale di Cento: l’ordinanza contingibile e urgente n. 1 della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Salute e il successivo decreto n. 16 che definisce i chiarimenti applicativi dispongono infatti che ‘non siano sospesi gli ordinari mercati settimanali’.

Per un responsabile principio di precauzione sono stati disposti controlli supplementari, condotti con discrezione e senza creare allarmismi dalla Polizia Locale di Cento.

Ne è emerso che nessuno dei commercianti frequenta o ha frequentato mercati nelle cosiddette zone rosse. Le assenze dei banchi rilevate non risultano straordinarie, sono in linea con quelle di giovedì scorso: questo è un periodo in cui normalmente diversi commercianti sono fisiologicamente assenti.

Si è invece rilevata una affluenza scarsa di cittadini.

Analogo provvedimento sarà adottato anche per altri mercati. Si tratta di misure attivate dall’Amministrazione Comunale per una gestione quanto più possibile responsabile, trasparente ed equilibrata dell’emergenza in corso.