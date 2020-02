Visite: 6

Domenica 1 marzo tornerà la Passeggiata sulla via Franchigena: una via che, prendendo spunto dalla via Francigena, riunisce in un unico percorso, turistico/culturale/sportivo, tutti i luoghi sacri (pilastrini, altarini e oratori) del circondario di Cento.

La passeggiata sulla via “franchigena” partirà alle 9 dal Giardino del Gigante (in prossimità del parcheggio Famila), il ritorno, per chi percorrerà l’intero percorso di circa 13 chilometri, è previsto circa alle 12, ma, per chi vorrà, ogni 3/4 chilometri vi è la via del rientro.

Franco Grandi della Polisportiva Centese vi aspetta numerosi: per i ritardatari il contatto telefonico è 347 890 2563.