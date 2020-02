NUOVI INTERVENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Visite: 25

Nella sera di venerdì 28 febbraio saranno accesi due nuovi impianti di pubblica illuminazione: in via Taddia a Renazzo, dove sono stati installati 17 pali con linea area e 6 sbracci sull’impianto esistente in quanto i corpi illuminanti sono coperti dagli alberi e non consentono adeguata illuminazione, e via Valentino Govoni, nel tratto da via Maestrola al cimitero, a XII Morelli, con l’installazione di 15 pali con linea aerea.

Nello stesso investimento di circa 130mila euro rientrano anche l’attraversamento pedonale luminoso di via IV novembre, i nuovi impianti di via Ruggeri, attualmente priva di illuminazione, via Statale dal semaforo ad angolo con via Pedagna e l’incrocio con via di Mezzo a Corporeno, l’implementazione dell’impianto di via Lenzi a Bevilacqua, la sostituzione dell’alimentazione e la trasformazione a led della torre faro di piazza Donatori di Sangue, l’illuminazione artistica Monumento ai Caduti Corporeno con la modifica dell’impianto di pubblica illuminazione.