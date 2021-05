Pro Loco del Gambero di Cento in piazza in favore dell’Airc

Il 9 Maggio, dalle 9 alle 18 in Piazza del Guercino, ci sarà il Gazebo AIRC con i volontari della Pro Loco del Gambero di Cento per la distribuzione delle Azalee.

“La collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro – affermano attraverso il proprio sito web i responsabili del sodalizio – è iniziata ancor prima della nascita della Pro Loco del Gambero di Cento, in effetti – precisano – già negli eventi del Pink Floyd Festival del 2018 e 2019, AIRC è stata invitata ad essere presente e come ci ha confermato il responsabile Regionale dell’AIRC Fabrizio Arrigoni del Comitato Regionale di Fondazione AIRC, hanno raccolto importanti donazioni. Alla luce di ci – proseguono – quando la Pro Loco è nata, abbiamo contattato AIRC per rendere la collaborazione sul territorio più strutturata. La nostra proposta è stata recepita molto favorevolmente. Insieme abbiamo definito ambiti e modalità di collaborazione e formalizzata nella nostra Richiesta di Collaborazione sul territorio di Cento. Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ha aderito alla nostra proposta, incaricando la Pro Loco del Gambero di Cento di allestire i suoi 3 eventi annuali partendo con l’Azalea della Ricerca del 9 Maggio 2021. Ma per noi, Fondazione AIRC sarà sempre graditissima Ospite in tutte le nostre Manifestazioni.”

(FOTO: immagine campagna raccolta fondi Airc 2021)