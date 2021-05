10.000 visitatori per il Museo Online di Mattia

Per festeggiare i 10mila visitatori al Museo Online di Mattia (il museo virtuale gestito dall’associazione Mattia e i Suoi Amici, ndr) è stato inaugurato un nuovo sito web raggiungibile all’url www.bibliotecadimattia.it attraverso il quale non solo si potrà “entrare” nel museo, ma anche usufruire dei servizi messi a disposizione dalla biblioteca privata della medesima associazione, associazione che ricordiamo gestisce anche la Biblioteca comunale di Renazzo.”Aver raggiunto un numero così alto di visitatori – affermano i responsabili – è un bel traguardo. Come Biblioteca siamo comunque sempre a disposizione degli amici lettori. Il nostro catalogo privato, grazie alla collaborazione con diverse case editrici, è pressoché senza limiti: qualsiasi utente sicuramente da noi il libro che sta cercando lo trova, o almeno facciamo di tutto per poterlo procurare”

