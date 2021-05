RISORGICENTO: “AFFITTO LOCALI EX CUP CENTO: DANNO ERARIALE?! … SI STA PREDISPONENDO UN ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI ED ALLA MAGISTRATURA”

AFFITTO LOCALI EX CUP CENTO: DANNO ERARIALE?! …

O FORSE ANCHE NON SOLO…

SI STA PREDISPONENDO UN ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI ED ALLA MAGISTRATURA

I giornali provinciali in data 4 aprile 2021 hanno pubblicato la notizia che la Giunta Toselli ha preso in affitto – al canone di 7.500 euro mensili – l’immobile conosciuto a Cento come “EX CUP” per sistemarvi una serie di uffici comunali. Sulla decorrenza di tale affitto il sindaco Toselli aveva “sorvolato” e siccome quei locali sono tuttora non utilizzati abbiamo cercato (e trovato) nel sito del Comune di Cento i relativi atti amministrativi …..e siamo rimasti SCONCERTATI!!!!

1 – La Giunta Toselli ha preso in affitto quell’immobile – spendendo 7.500 euro AL MESE, soldi dei cittadini centesi! – con decorrenza 01/12/2020 con una deliberazione adottata 17 giorni dopo la data di inizio del contratto! (Del. D.C. n 265 in data 17/12/2020 regolarmente affissa all’albo pretorio consultabile da tutti!!!

2 – Alla data odierna (23 aprile 2021) quei locali sono ancora non utilizzati ma, secondo il contratto di affitto, i cittadini centesi hanno già pagato 37.500 euro per nulla … a che prò?

3- Se quei locali non erano ancora pronti all’uso, o se la Giunta non aveva ancora predisposto un piano per il trasferimento in quella sede degli uffici indicati in delibera … perché stabilire che si comincia a pagare l’affitto da 01/12/2020? E’ questa buona amministrazione o spreco di danaro pubblico?

Lo chiediamo al Sindaco Toselli in primis ma anche ai rappresentanti delle così dette “opposizioni” in Consiglio comunale perché fino ad oggi hanno stranamente taciuto sulla vicenda! Forse che le “opposizioni” non guardano nel sito del Comune le delibere che adotta la Giunta comunale? Con la deliberazione n- 104 del 12/05/2020 fu approvato l’atto di indirizzo per individuare l’immobile da prendere in affitto, e con deliberazione n. 265 del 17/12/2020 fu approvata la bozza di contratto che dice testualmente che l’affitto parte dal 01/12/2020… con questi atti pubblicati all’albo pretorio c’è bisogno di chiedere al sindaco se sia vero che è stato preso in affitto quell’immobile? Ma siamo in Consiglio comunale o all’asilo?

4 – Leggendo le due deliberazioni sopracitate immediatamente spuntano una serie di ulteriori domande che fanno sorgere forti dubbi sulla correttezza dell’intera operazione:

A – Questo edificio ha i requisiti catastali per essere adibito ad UFFICI pubblici? La domanda ci sembra fondata dal momento la delibera 265 parla di “ …adeguamento della Categoria catastale D4 (case di cure e ospedali) a D/8 ( (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”). Perché quando si è proceduto all’indagine di mercato non si è specificato che i locali, per presentare l’offerta, dovevano averi i requisiti catastali richiesti al momento del bando e non dopo?

B – Fra i “requisiti” indicati nella deliberazione n. 104 per la presentazione dell’offerta ce ne sono una serie che sicuramente hanno carattere generale ma alcuni lasciano alquanto perplessi, come se “cuciti ad hoc”…

Ci riferiamo all’aver inserito il “Ricovero mezzi polizia Locale”. Perché fare un bando con anche questo “requisito” quando separando la questione uffici e ricovero automezzi si sarebbe potuto avere più soggetti interessati all’una e all’altra offerta? A quelle condizioni “cumulative” si è presentato UN SOLO OFFERENTE! E questo dovrebbe farci molto riflettere… per gli automezzi dei vigili potevano essere interessati anche i proprietari del parcheggio sotterraneo che si trova di fronte alla sede della P.M. che è molto ampio e di notte è sempre vuoto!….. Ma evidentemente non ci hanno pensato, anche perché non ci risulta che abbiano chiesto qualche parere alle Agenzie presenti a Cento operanti nel settore!

In conclusione: ci sembra che ci siano troppi punti oscuri in detta operazione per cui della vicenda verranno informati la Corte dei Conti e l’Autorità Giudiziaria affinchè sia accertato se esiste un danno erariale e se nelle procedure attivate dal sindaco Toselli tutto sia stato fatto con imparzialità e nel rispetto della legge.

Cento, 28 aprile 2021 RISORGICENTO

Mauro Bernardi – RisorgiCento