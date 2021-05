Storica prima vittoria in Serie D per la Benedetto 1964

di Kevin Senatore

La prima volta non si scorda mai. La prima vittoria nella storia della Benedetto 1964 in serie D, con una squadra giovanissima e con una forte impronta del vivaio biancorosso, arriva a Granarolo, al termine di una partita estenuante a livello mentale, fatta di tanti avvicendamenti e di momenti di tensione. I biancorossi sono riusciti ad espugnare il campo del Basket Village per 67-57, ma lo scarto non rispecchia l’equilibrio che ha regnato praticamente per tutti e 40 i minuti. Primo quarto senza squilli con i lampi che arrivano da Anselmi per i locali e dal rientrante Manzi per gli ospiti. Si alzano i ritmi e le percentuali nel secondo quarto. Cento passa in testa trascinata dalle bombe di Andrea Govoni (20 punti per lui), ma poi subisce un break di 10-0. I biancorossi tengono duro nonostante qualche problema di fallo e qualche distrazione difensiva e si resta a -5 all’intervallo. Al ritorno in campo, i padroni di casa accennano alla fuga con un 8-2 nei primi 3 minuti che allontana Cento sul -11. Con una difesa più determinata il gap si restringe e la tripla di Roncarati, più i due liberi di Govoni portano sul 42-43 la sfida a 10’ dalla fine. L’ultimo quarto comincia con recupero e schiacciata di Trinca e ancora nel segno di Govoni, che fionda i 5 punti successivi, e i biancorossi toccano +6 (50-44), ma ancora qualche lacuna in lunetta e qualche ingenuità consentono a Basket Village di rientrare fino alla totale parità sul 52-52 a 3’ dalla fine. La tensione sale alle stelle, il coach della squadra di casa subisce il secondo fallo tecnico e viene espulso. Gli ospiti segnano 4 punti consecutivi, ancora rischiano di disfare, ma questa volta è il tap-in di Thomas Benedetti (doppia-doppia per lui con 19 rimbalzi) a dare ossigeno ed energia-extra ai ragazzi di coach Cilfone. Sul +3 a 90’’ dal termine, Trinca mette a segno una stoppata pesante e sulla corsa in contropiede riceve l’assist al bacio di Benedetti per firmare il +5. Nei secondi finali si scaldano ancora gli animi, da cui derivano due espulsioni per i locali. Dalla lunetta Roncarati chiude il conto sul 67-57 (ribaltando la differenza canestri dell’andata) e per i ragazzi è tempo di celebrare il primo successo stagionale. Il mese di maggio decisivo inizia bene per la ’64, ma ci sono altre sfide cruciali in arrivo e l’unico imperativo è non abbassare la guardia. Per confermare i progressi recenti, i biancorossi tornano in casa e affronteranno Veni Basket alla “Giovannina” sabato 8 maggio alle ore 20:30.

Granarolo Basket Village – Benedetto 1964 57-67 (16-13, 16-14, 12-16, 13-24)

Cento: Vaccari, Manzi 12, Govoni 20, Santini, Benedetti 10, Rayner 2, Roncarati 14, Fricatel 1, Trinca 5, Fortini 1, Vannini, Ramazziotti 2. All. CilfoneGranarolo: Ramponi, Drago 6, Bertusi 5, Govoni E. 4, Guastaroba 9, Masetti 3, Mongardi, Misciali 2, Draben 4, Marcheselli 2, Martinelli 10, Anselmi 12. All. Annunziata