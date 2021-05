ACQUATIME: 8 podi e abbassati 7 record societari

Si è chiuso lo scorso week-end il campionato invernale del nuoto di vasca e i nostri delfini, tesserati Circolo Nuoto UISP hanno realizzato 8 podi e abbassato 7 record societari

Medaglia di bronzo a Davide Sala nei farfalla in 56”34, il centese più veloce in assoluto nella specialità, a Matteo Serra per la categoria Junior 1 nei 100 farfalla e nei 50 dorso nei quali ha fermato il crono a 27”50.Secondo gradino del podio per Sara Marisaldi nei 50 stile libero in 26”19 e per Matteo Serra nei 50 farfalla in 25”72.Medaglia d’oro e titolo di campione regionale invernale per Sara Marisaldi nei 100 stile libero in 57”00 e per Andrea Barchetti nei 400 e nei 1500 stile libero, rispettivamente in 4’22”30 e in 17’20”27.

Finali di grande livello nonostante le difficoltà del periodo che hanno alterato la preparazione solita dei ragazzi, ma l’anima sportiva degli atleti è stata inarrestabile: sono 8 anche i quarti posti totalizzati in queste finali, la maggior parte dei quali a pochi centesimi dal 3° gradino del podio come i 50 stile libero di Luca Ansaloni o i 200 dorso di Lucilla Magri.Rimaniamo in attesa dell’unione delle classifiche regionali da parte della Federazione Italiana Nuoto per rilevare anche i piazzamenti dei delfini a livello nazionale.



Nella foto da sinistra a destra:Barchetti Andrea, Magri Lucilla, Serra Matteo, Marisaldi Sara, Sala Davide, Ansaloni Luca