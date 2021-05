CRONACA: KOZMA Zoltan, il romeno arrestato due volte in settimana dai Carabinieri per “codice rosso” verrà trasferito al paese di origine

KOZMA Zoltan, il romeno arrestato due volte in settimana dai Carabinieri x “codice rosso”, dopo l’ultima scarcerazione gli è stato notificato il decreto prefettizio di “allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza”, seguito dall’ordine di accompagnamento al centro per l’espulsione emesso dalla questura. Ieri mattina,1° maggio, i carabinieri della stazione di Ferrara capoluogo, hanno materialmente proceduto al trasferimento del romeno al centro per espulsioni di Gradisca d’Isonzo, da dove verrà trasferito al paese di origine.

