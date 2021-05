Strade pericolose: la Consulta di Corporeno-Molino Albergati chiede rapidi interventi in Via Statale – Via Seminario

“A seguito dei due incidenti gravi occorsi nell’intersezione di Via Statale – Via Seminario in Corporeno, come Consulta di Corporeno-Molino Albergati abbiamo chiesto l’intervento del Comune al fine di porre in sicurezza la viabilità. Consapevoli che la colpa di tali sinistri è dovuto anche alla negligenza e alla poca attenzione dei conducenti dei veicoli, abbiamo riscontrato la pericolosità del suddetto tratto di strada a causa della poca visibilità di colui che si deve immettere da Via Seminario sulla Via Statale.Per risolvere la problematica, magari diminuendo la casistica degli incidenti, abbiamo chiesto il posizionamento di specchi sul lato opposto della strada e che venga incurvata maggiormente la parte finale dei guardrail in quanto lo stop è molto arretrato rispetto all’intersezione e obbliga il veicolo che si immette da Via Seminario sulla Statale, al fine di verificare l’arrivo di mezzi, di occupare una parte della corsia della Statale stessa. Attendiamo un intervento rapido al fine di aumentare la sicurezza e diminuire la pericolosità.”

