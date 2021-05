PD: «In costruzione la commissione programmatica. Al lavoro per elaborare i contributi di programma ricevuti da cittadini, associazioni e città per le amministrative 2021»

«In costruzione la commissione programmatica. Al lavoro per elaborare i contributi di programma ricevuti da cittadini, associazioni e città per le amministrative 2021.»

Il Partito Democratico di Cento, in attuazione del documento di indirizzo approvato lo scorso 14 Aprile, sta proseguendo l’attività di confronto con gli interlocutori del territorio in preparazione delle prossime elezioni amministrative.

È indispensabile voltare pagina rispetto all’attuale gestione del governo cittadino, proponendo un vero rinnovamento degli attori della politica cittadina. Cento ha bisogno di guardare con nuovi punti di vista le importanti sfide del futuro e offrire una prospettiva di sviluppo sostenibile per il nostro territorio.

Per questo stiamo costituendo una commissione sul programma che lavorerà nello sviluppo dei temi affrontati e coordinerà i contributi ricevuti da cittadini e associazioni, per elaborare la piattaforma che il PD di Cento porterà nel futuro programma elettorale, in un’ottica di apertura e confronto continuo con il territorio.

A tal proposito, compatibilmente alle misure di prevenzione del virus, la mattina di sabato 8 Maggio saremo all’aperto davanti alla nostra sede di via Breveglieri per incontrarci anche dal vivo con i nostri iscritti e simpatizzanti.