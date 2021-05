Con oltre 2,4 milioni di casi di sindromi simil influenzali, termina la sorveglianza stagionale dell’influenza ma senza che l’epidemia sia mai partita: non succedeva da vent’anni. Grazie a diversi fattori, inclusa una competizione virale che ha visto prevalere il Sars-Cov2, e le misure di protezione messe in campo per contrastare la pandemia, di fatto, il Covid ha fermato il virus stagionale. A fare il punto è l’Istituto Superiore di Sanità. FONTE TGCOM, link all’articolo originale

