IL VIDEOMESSAGGIO DELL’EX SINDACO TOSELLI

Tredici consiglieri comunali dei gruppi consiliari PD (l’ex sindaco Piero Lodi, Marcella Cariani e Vasco Fortini), Coerenza Civica (Matteo Veronesi, Daniela Tassinari, Edoardo Fiocchi, Angelo Mottola), Libertà per Cento (Marco Mattarelli), Lega (Marco Pettazzoni, Elisabetta Giberti) e Gruppo Misto (Diego Contri, Alberto Cacciari, Gunner Maccaferri) oggi dal notaio, senza passare dal Consiglio comunale, hanno firmato per costringere la città, in piena pandemia, ad avere un Comune commissariato. Nel video spiego cosa è successo.

