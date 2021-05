CENTO, DIMISSIONI CONSIGLIERI. DAVIDE BERGAMINI (Referente Provinciale LEGA SALVINI PREMIER):”DECISIONE NON CONDIVISA CON IL PARTITO. LA LEGA CONFERMA UNITÀ CENTRODESTRA”

Davide Bergamini, referente Lega Salvini Premier di Ferrara e Luca Cardi, referente territoriale per Cento, intervengono sulla situazione del Comune di Cento dopo le dimissioni di 13 consiglieri.

“In un momento difficile come quello che stiamo attraversando, ad appena 5 mesi dal voto, mentre i cittadini e le imprese aspettano risposte per ripartire, dimettersi e causare la caduta di una giunta è una scelta da ponderare con attenzione valutando attentamente pro e contro. I due consiglieri dimissionari del gruppo consigliare della Lega del Comune di Cento, invece, hanno agito in totale autonomia, senza condividere la decisione con il partito e, anzi, in contrasto con le linee strategiche dello stesso sulla situazione. Per questo la Lega Salvini Premier sta valutando provvedimenti nei confronti dei due consiglieri leghisti che hanno rassegnato insieme agli altri le loro dimissioni. La Lega ribadisce l’unità del centrodestra e la volontà di costruire, lavorare e governare insieme a Forza Italia, Fratelli d’Italia e ai civici che vorranno condividere il progetto politico per costruire risposte di governo solide e di slancio. Per questo, nei prossimi giorni, avremo un confronto con le altre forze politiche per valutare la situazione su Cento e per individuare la soluzione migliore per i centesi e per il territorio in vista delle elezioni amministrative”.

Navigazione articoli