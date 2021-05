V° Appuntamento con Terziario Donna Ferrara – UniCredit a fianco delle imprese

Proseguono gli appuntamenti organizzati da Terziario Donna Ferrara di Confcommercio: Caffè in Rosa – questo il nome del progetto – vede lunedì prossimo (10/05) una quinta puntata “speciale” e tutta dedicata al tema del Credito. Ospite del pomeriggio saràUniCredit con Claudia Valtorta (Senior Banker Small Business Area Retail Unicredit Ferrara) ed Alessandra Russo (Responsabile Presidio Small Business Centro Nord UniCredit).

A moderare l’evento sarà Simona Salustro, Presidente provinciale di Terziario Donna Ferrara – affiancata dalle Consigliere Elisabetta Gallani e Carlotta Marzola – a partire dalle ore 14.00 con una durata di una trentina di minuti.

“Questa volta l’obiettivo del nostro incontro – entra nello specifico la presidente di Terziario Donna – sarà incentrata ad approfondire le attività di UniCredit a Ferrara ed a rinforzare il legame con questo prestigioso Istituto bancario. In un panorama caratterizzato da piccole e medie imprese spesso a conduzione familiare è fondamentale il rapporto diretto e personale svolto attraverso le figure consulenziali che ha attivato questo Istituto. Al centro dell’appuntamento l’accesso ai finanziamenti, i progetti di sostenibilità finanziaria e di micro credito attraverso esempi concreti e quotidiani legati a situazioni imprenditoriali del commercio, turismo e servizi proprie del nostro territorio e nel quale ognuno si possa riconoscere. Un tema di grande attualità anche in città e provincia e che vivono la complessità di questi mesi segnati dall’emergenza sanitaria ma vogliono con determinazione e fiducia riprendere la via dello sviluppo anche attraverso un rapporto costruttivo e diretto con il sistema bancario”conclude la Salustro.

Gli appuntamenti di Caffè in Rosa sono, in diretta, ogni lunedì sulla pagina Facebook @terziariodonnaferrara e sul canale Youtube di Ascom Confcommercio Ferrara – youtube.com/ascomfe

