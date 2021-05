CENTO: Lite tra ristoratore ed agricoltore, intervengono i Carabinieri

In tempo di covid accade anche questo, ieri sera 07 maggio 2021, un ristoratore di Cento (Fe), in aderenza alle vigenti disposizioni di contenimento pandemico, avendone la possibilità, ha attrezzato il suo locale con dei tavolini all’aperto, per consentire ai clienti di consumare pranzo e cena in conformità alle direttive. L’esercente non aveva tuttavia considerato che il dehor confinava con un appezzamento agricolo in fase di lavorazione. Il proprietario del fondo infatti, procedeva alla accolta del fieno proprio all’ora di cena, sollevando una gran nuvola di polvere che avvolgeva i clienti del ristorante. Il titolare dell’esercizio pubblico affrontava quindi l’agricoltore e ne scaturiva una accesa discussione, placata solamente dall’intervento di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Cento (Fe), i cui militari riuscivano a far contemperare le esigenze dei due contendenti.

Navigazione articoli