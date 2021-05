CENTO: Ecco gli appuntamenti all’Osservatorio Astronomico

Cari amici delle stelle, i nostri appuntamenti in Osservatorio speriamo ritorneranno quanto prima; nel frattempo, grazie anche a una forte collaborazione tra gruppi astrofili, stiamo proseguendo con i nostri approfondimenti online.



Per partecipare basta richiedere il link a cui connettersi (diverso per ogni serata) scrivendo ad astrofilicentesi@gmail.com o via Whatsapp al 3468699254



Ecco il programma delle prossime serate online fino a luglio. Vi aspettiamo!