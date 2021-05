LINEA DIRETTA 10 MAGGIO 2021: Crisi politica a Cento, gli sviluppi dopo le dimissioni dei 13

Il messaggio di Diego Contri: “Questi giorni sono stati molto intensi. Ho incontrato molte persone e ho ricevuto tantissime telefonate e messaggi. Tutte le persone che mi hanno contattato avevano ragioni valide per sostenere una o l’altra tesi e li ringrazio per avermi dato spunti di maggiore riflessione. Da mesi chiedevo, anzi chiedevamo noi della minoranza, al Sindaco un segnale di discontinuità rispetto al passato, questo segnale a venerdì non era arrivato per questo ho ritenuto opportuno iniziare un percorso che mi avrebbe dovuto portare alle dimissioni, percorso interrotto dal pressare che ho sentito e toccato con mano da parte della gente e anche da un confronto con il Sindaco avvenuto nelle ultime ore che mi ha garantito di voler iniziare una nuova fase di cambiamento Oggi anche le associazioni di categoria chiedono a gran voce di evitare il commissario, associazioni che durante le ultime elezioni mi hanno sostenuto. Quindi mi sento in dovere di dare loro ascolto. Se oggi il Sindaco riuscirà a dare un segnale di cambiamento anche io mi sento in dovere di invertire la rotta nell’ interesse della Città. Il mio giudizio negativo su questi 5 anni di amministrazione Toselli rimane tale ma una parte di me vuol sperare che avendo anche lui preso coscienza che c’è bisogno di cambiamento molte cose si possono ancora modificare. Tra il vecchio Toselli e il Commissario preferivo il Commissario. Tra il Commissario e un Nuovo Toselli vorrei provare a dar fiducia al Nuovo Toselli. Un nuovo capitolo deve essere l’occasione per approvare il piano della ricostruzione, far partire i lavori al Teatro, aiutare e sostenere le attività commerciali (anche ragionando sulla Tari)”.In ultimo, visto il particolare momento, c’è anche un ringraziamento personale che Contri rivolge: “Ringrazio Isabel Salvi che in questi giorni mi ha sopportato e soprattutto supportato”.

