CENTO, DAVIDE BERGAMINI REFERENTE PROVINCIALE LEGA FERRARA: “NELLA LEGA NON C’E POSTO PER I PERSONALISMI. AVVIATO ITER PER ESPULSIONE CONSIGLIERI DIMISSIONARI”

Davide Bergamini Referente Provinciale Lega Ferrara interviene sulla vicenda dei consiglieri dimissionari a Cento.

“La Lega è la casa delle donne e degli uomini del fare ma non è il posto giusto per chi vuole usare il simbolo di un partito per personalismi di nessuna natura. I due consiglieri comunali Marco Pettazzoni e Elisabetta Giberti hanno agito, nella vicenda relativa al Comune di Cento, senza annunciare né condividere la loro intenzione di dimettersi nonostante fossero ben consapevoli della valenza politica del gesto che stavano compiendo e delle ripercussioni che questo avrebbe potuto avere sul Comune e sui cittadini. Si tratta di uno strappo grave da parte di chi é chiamato a rappresentare, all’interno di un consiglio comunale, un partito politico riferimento di tanti elettori che lo hanno scelto. Per questo motivo abbiamo già avviato le procedure per l’espulsione dalla Lega dei due consiglieri, che non hanno ritenuto, in un passaggio tanto delicato, di condividere idee, posizioni e soluzioni che andavano concertate. La Lega c’è e ci sarà in futuro per dare a Cento il governo che merita. Ma non accettiamo personalismi di sorta”.

