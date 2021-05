CENTO, sulla crisi di governo Mauro Bernardi: “GLI IRRESPONSABILI, I PERICOLOSI E I RIDICOLI”

La sottoscrizione delle dimissioni di 13 Consiglieri comunali di Cento fatta venerdì 7 maggio 2021 innanzi ad un Notaio locale ha suscitato comprensibilmente un vespaio per le prevedibili conseguenze che implica: scioglimento del Consiglio comunale, caduta della Giunta Toselli nomina di un Commissario per la gestione della cosa pubblica comunale fino alle prossime elezioni.

I commenti più svariati sono arrivati da tutte le parti, in molti hanno voluto intervenire anche con argomentazioni prive di fondamento giuridico serio, e perfino sindacati provinciali ed associazioni di categoria (!) hanno espresso il loro punto di vista prendendo lucciole per lanterne….

La parola di cui più si è abusato nei diversi interventi è stata RESPONSABILITA’ e “Responsabile” si è autodefinito uno dei 13 che poi il giorno dopo ci ha ripensato!

Allora facciamo chiarezza: è un comportamento responsabile lasciare governare un Comune da una giunta che ha dimostrato nelle ultime due riunioni del Consiglio di non avere più una maggioranza nel consiglio stesso? Una giunta che porta il in Consiglio l’approvazione del Bilancio PREVENTIVO 2020 del Teatro nel mese di aprile 2021 secondo Voi è una cosa seria? E’ una giunta “del fare” o che possa dare risposte serie da qui alle elezioni di settembre? Chi non è in grado di approvare il bilancio consuntivo del 2020 e non ha ancora approvato il preventivo 2021, e non riesce a far passare altri provvedimenti fondamentali per il governo del Comune può rimanere nella stanza dei bottoni quando ha dimostrato ampiamente di non sapere quali pigiare? Secondo me NO!

E’ persona/consigliere “responsabile” chi il venerdì mattina va davanti ad un Notaio a firmare le PROPRIE DIMISSIONI e poi il giorno seguente afferma di averci ripensato e passa dall’altra parte?

E’ un sindaco “responsabile” (e serio!) uno che partecipa alle riunioni del Consiglio comunale mentre guida la macchina https://www.youtube.com/watch?v=DJqRFCZOE3o e quando il consigliere Contri gli dice

“… sig. sindaco accosti dia il buon esempio” Toselli risponde testualmente “Appena trovo un punto di sosta mi fermo..”! (minuto 6,54 del video su Youtube!). Secondo Voi queste sono persone da lasciare che continuino a “sgovernare” Cento? Secondo me sono persone pericolose che non si rendono neanche conto della pericolosità delle loro azioni! E non è stato un caso unico: nella successiva riunione del C.C. Toselli è di nuovo in auto che guida e quando Mattarelli gli chiede dov’è Lodi risponde “E in macchina …” ed infatti anche in questo video si vede che Toselli è in auto e sta guidando!!!

E quando Toselli, per candidarsi a Cento, si dimise da sindaco di Sant’Agostino dal 05/05/2016 facendo commissariare lo stesso comune per oltre 12 mesi (dal 09/05/2016 Commissario Adriana Sabato fino al 01/01/2017 poi altro commissario fino alle elezioni del giugno 2017) fu una persona responsabile o “irresponsabile”? O lo fece solamente per “interessi personali”?(dal momento che nessuno lo aveva sfiduciato!)? Chi oggi si sciacqua la bocca con la parola “responsabilità” come risponde a questi FATTI concreti ed inoppugnabili???

RIDICOLI – Ridicole sono tutte le pseudo argomentazioni formulate da chi si è espresso contro il commissariamento del Comune in questa situazione specifica, usando questo termine come un “ba-bau”… basta ricordare il commissariamento di Bologna (vicenda Del Bono) o quello di Roma (caso Marino) … forse quelle città furono “bloccate” o male amministrate dai rispettivi Commissari? Tutt’altro!!! A Bologna la Cancellieri fu apprezzatissima ed addirittura volevano fare una lista civica per proporle di diventare sindaca della città!!! Il commissariamento è un intervento politico come l’operazione dell’ernia: si fa quando la situazione diventa insostenibile, sarebbe meglio non farlo ma se necessario va fatto.

RIDICOLI sono i politicanti ferraresi di Lega, FdI, e FI che minacciano di espulsione due consiglieri che hanno il solo torto di aver deciso con la loro testa coerentemente con i 5 anni passati all’opposizione della giunta Toselli! Bergamini parla di decisione non condivisa…. Ma dov’è la decisione ufficiale della Lega di appoggiare la ricandidatura di Toselli? Era stata ventilata alcuni mesi fa …, mi sarà sfuggito ma io non ho letto che poi quell’ipotesi sia stata confermata da una decisione ufficiale!

Il colmo dell’insipienza dei politicanti ferraresi esplode poi quando pontificano sull’unità del Centrodestra a Cento! Ma si sono dimenticati o non l’hanno proprio ancora capito che nelle ultime due tornate alle elezioni comunali di Cento il centrodestra a Cento era UNITO ma ha perso!!!? L’ultima volta Contri era appoggiato da tutto il centro destra unito e fu sconfitto dal “civico” Toselli (appoggiato sottobanco dal PD!), la penultima volta “l’usato sicuro” voluto e sostenuto dal sen Balboni fu addirittura battuto dal centrosinistra di Lodi!!!! Hanno dimenticato o proprio non l’hanno capito? I centesi, di centrodestra di centrosinistra e senza schieramento politico RAGIONANO CON LA LORO TESTA e non accettano imposizioni da Ferrara o Bologna o da altre provenienze: i candidati a sindaco di Cento li scelgono i CENTESI!