CENTO: Occupano abusivamente un immobile, denunciati dai Carabinieri

Oggi 13 maggio 2021, i Carabinieri delle Stazioni di Cento, Renazzo e Vigarano Mainarda, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, predisposto dalla Compagnia Carabinieri centese, controllavano 19 persone, 13 automezzi, un esercizio pubblico, una persona sottoposta agli arresti domiciliari, deferendo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ferrara, R.S., marocchino 24 enne, regolare su territorio Nazionale, di fatto senza fissa dimora, noto agli uffici di polizia e G.M., centese 32 enne senza fissa dimora, già nota agli uffici di polizia. I due senzatetto accedevano e soggiornavano occupandola abusivamente all’interno di ampia area industriale dismessa, sita in via Giovannina di proprietà della società “Edera S.R.L.“.

