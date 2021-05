E’ Giordana Govoni il nuovo Vice Presidente Consiglio di Indirizzo della Fondazione CR Cento

E’ Giordana Govoni la nuova Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Votata all’unanimità durante la seduta del Consiglio di Indirizzo che si è tenuto nella giornata di ieri, sarà lei ad affiancare la Presidente Raffaella Cavicchi.

“Sono molto onorata di questa nomina. Ringrazio tutti i Consiglieri della Fondazione per la fiducia che mi hanno riconosciuto. Si tratta di una nuova “sfida” rispetto alle mie esperienze che affronterò con il massimo impegno”, sono le parole della neo Vice Presidente Giordana Govoni: centese, molto nota in città in quanto espressione del mondo del volontariato in cui opera da lunghissimo tempo, è presidente di ANFFAS Cento e ideatrice del “Progetto Dopo di Noi”.

Nella stessa seduta ha fatto il suo ingresso la prof.ssa Licia Piva, originaria di Poggio Renatico ex Preside dell’Istituto d’Arte Dosso Dossi di Ferrara, da ieri è un nuovo componente del Consiglio di Indirizzo in seguito alla scomparsa prematura del Consigliere Gianni Cerioli. La nomina era di competenza dei Comuni di: Bondeno, Castello d’Argile, Finale Emilia, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda.

La Presidente Cavicchi: “Sono convinta che con questi nuovi ingressi la Fondazione saprà cogliere le nuove opportunità che si presenteranno, in continuità con il passato ma guardando al futuro”.