CNA Modena: Marco Cevolani nuovo Presidente di Mestiere per l’Editoria

Nell’assemblea di CNA Modena che si è tenuta lo scorso 29 aprile in via telematica, il centese Marco Cevolani è stato eletto Presidente di Mestiere per quanto riguarda l’Editoria nell’ambito del nuovo direttivo che opererà nel prossimo quadriennio. “Affronto questa nuova esperienza – afferma Cevolani, titolare della Casa Editrice Freccia D’Oro – in punta di piedi ma con la volontà di ben operare in favore degli imprenditori, soprattutto in questo momento di difficoltà, per portare le istanze non solo degli editori ma di chi opera nel settore della cultura”

Navigazione articoli