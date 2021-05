Notte dei musei: apertura straordinaria della Biblioteca di Renazzo

In occasione della notte dei musei, prevista per il 15 maggio, la Biblioteca di Renazzo apre la Sala Espositiva dalle 19:30 alle 21:00. Sarà possibile ammirare le stupende fotografie realizzate da Cristiano Canali (per la mostra “Il pianeta della solitudine”) e le esposizioni di giocattoli e di fumetti a cura dell’Associazione Mattia e i Suoi Amici nonché i plastici di alcuni monumenti centesi, donati alla biblioteca da un privato cittadino.L’accesso sarà libero ma regolamentato dalle vigenti normative sul contenimento del covid19 (obbligo mascherina e misurazione temperatura all’ingresso)

