CENTO: Pirata della strada investe un giovane copparese e fugge, preso e denunciato dai Carabinieri

Ieri mattina 13 maggio un’utente della strada chiamava l’utenza di emergenza 112 dei Carabinieri di Cento (Fe) per segnalare che lungo la via Statale di Corpo Reno, vi era una Fiat Panda, che lo precedeva, che zigzagava pericolosamente. La Centrale Operativa inviava immediatamente in zona un equipaggio del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia, per intercettare il veicolo, ma pochi minuti dopo richiamava l’utente della strada comunicando che la Panda aveva tamponato violentemente un altro veicolo ad una rotatoria (Bennet) e, mentre il conducente del veicolo dell’auto coinvolta scendeva per controllare i danni, l’autista della Panda ingranava la marcia e lo investiva, dandosi poi alla fuga. La pattuglia dei Carabinieri giungeva immediatamente sul posto e riusciva a bloccare, poco distante, il pirata della strada identificato in R.C., 43 enne residente in zona, il quale veniva denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica estense, per i reati di fuga in caso di incidente ed omissione di soccorso. L’utente investito dal pirata, identificato in P.T., 33 enne copparese, fortunatamente dopo le prime cure veniva dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di 10 giorni.

