SI CONTINUANO A FARE SCELTE CHE NON HANNO UN SENSO COMPIUTO. APRIAMO TUTTO FUORCHÉ LE PISCINE

Palestre e piscine al chiusoIl decreto al momento in vigore prevede la riaperture delle palestre dal 1 giugno. La proposta del governo è di anticipare il via libera alle palestre già dal 24 maggio. Piscine al chiuso e centri benessere, invece, potrebbero riaprire dal 1 luglio. “E’ una decisione allucinante”, protesta Paolo Barelli, presidente della Federnuoto. “Il Cts e il governo così facendo mettono completamente in ginocchio un settore già in crisi – prosegue- La cosa più grave è che lo fanno senza un motivo. In un momento dove i dati migliorano e si riapre giustamente più o meno tutto si rinvia di un mese l’apertura delle piscine, evidentemente pensano che il Covid si nasconda nel cloro”.

