CALDARONE: “TENTATIVO GOFFO E MALDESTRO DI TOGLIERMI IL RUOLO DI PRESIDENTE DELLA CONSULTA CIVICA DI CAUMARO”

ERAVAMO QUI PER DISCUTERE DEL TENTATIVO GOFFO E MALDESTRO DI TOGLIERMI IL RUOLO DI PRESIDENTE DELLA CONSULTA CIVICA DI CAUMARO CHE, I 5 DISSIDENTI ( MARCO MERIGHI, PAOLA BOSCHETTI, PAOLA MOLINARI, LUCIA MOLINARI E MARCO ANGELO MATTIOLI), HANNO ILLEGGITTIMAMENTE INTRAPRESO NEI MIEI CONFRONTI IN VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLE CONSULTE. DA CHI SI E’ AUTOPROCLAMATO ANTIDEMOCRATICAMENTE NUOVO REFERENTE DELLA CONSULTA, MI ASPETTAVO UN MINIMO DI COMPETENZA IN MATERIA, MA PROBABILMENTE, CHI GLI HA CONSIGLIATO LA MODALITA’, NON VUOLE BENE AL PAESE ED E’ GUIDATO DALL’ASTIO E NON DALLE REGOLE.

IERI, HO LETTO UN ARTICOLO DOVE CONTINUANO AD ILLEGGITTIMARMI, FIRMANDOSI COME NUOVI REFERENTI. VORREI RICORDARE LORO, CHE NON MI STO ATTACCANDO AD UN POSTO, MA E’ ARRIVATO UN RICHIAMO UFFICIALE SCRITTO CON PARERE AUTOREVOLE, DA PARTE DEL SEGRETRIO GENERALE COMUNALE COMPETENTE IN MATERIA, DOVE SI SOTTOLINEA LA VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO IN FUNZIONE DELLE CONSULTE. I RUOLI ANDREBBERO RISPETTATI, COSI’ COME LE DECISIONI DI CHI HA LA COMPETENZA.

CON GRANDE RAMMARRICO MA CON POCA SORPRESA, LA MIA SFIDUCIA, L’HO APPRESA DIRETTAMENTE DAL PROFILO SOCIAL DI PIERO LODI, CHE A QUANTO PARE, IN QUESTI GIORNI E’ STATO PROTAGONSTA DEI FATTI ACCADDUTI CONTEMPORANEAMENTE A ME E AL SINDACO FABRIZIO TOSELLI, QUESTO NON LASCIA DUBBI O FRAINTENDIMENTI SUL FATTO CHE CI SONO GIOCHI POLITICI IN ATTO, FATTI CONTRO CHI STA FACEDO BENE.

SONO STATA ACCUSATA DI PORTARE LA POLITICA IN CONSULTA, SOLO DOPO LA MIA ADESIONE A FDI, RICORDO CHE TRA I CONSULTORI, C’E’ UNA PERSONA CHE E’ STATO SEGRETARIO ANCHE DURANTE I SUOI MANDATI IN UN PARTITO E CI SONO CONSULTORI CHE MILITANO, DURANTE LE MANIFESTAZINE E LE CAMPAGNE ELETTORALI DEL PROPRIO MOVIMENTO. IO, A DIFFERENZA LORO, LA MIA SCELTA L’HO TENUTA FUORI DA OGNI DINAMICA DELLA CONSULTA E NON MI SONO MAI SENTITA IN DIRITTO DI GIUDICARE IL LORO PENSIERO IN BASE AL COLORE POLITICO, PERCHE’ IL PROBLEMA, NON ERA AVERE UN COLORE, MA AVERE IL MIO COLORE VISTO CHE DA DUE MEMBRI DELLA CONSULTA, MI ERA STATO CHIESTO PIU’ VOLTE DI ADERIRE AL LORO PARTITO CON INVITI A DELLE RIUNIONI IMPORTANTI A CUI IO NON HO PARTECIPATO. VOGLIO SOLO RICORDARE A TUTTI I PRESENTI, CHE I PROBLEMI NON HANNO COLORI, NON SONO NE DI DESTRA, NE DI SINISTRA, SONO PROBLEMI E VANNO RISOLTI CON DINAMICHE COSTRUTTIVE E CON GLI STRUMENTI DEMOCRATICI IN NOSTRO POSSESSO. E’ INCOMPRENSIBILE RICEVERE LA SFIDUCIA PER MOTIVAZIONI NON CONDIVISIBILI, RIGETTO AI MITTENTI LE ACCUSE DI SCORRETTEZZA, PERCHE’, QUESTA NON E’ UNA SFIDUCIA FATTA SUI MERITI VISTI I RISULTATI OTTENUTI IN QUESTI 4 ANNI DA ME E VITTORIO LODI, GRAZIE ALLA NOSTRA COLLABORAZIONE E AL NOSTRO IMPEGNO, NEL CREARE UNA RETE DI RAPPORTI COSTRUTTIVI CON LE VARIE AMMINISTARZIONI, CHE HANNO PORTATO NOTEVOLI VANTAGGI ALLA FRAZIONE.

PARLANO I FATTI E PER FATTI INTENDO I LAVORI CHE CASUMARO HA VISTO PORTARE A TERMINE IN QUESTI ANNI, COSE CHE IN REALTA’ NON AVEVA MAI OTTENUTO NEGLI ULTIMI 15 ANNI CON NESSUN ALTRO PRESIDENTE DI CONSULTA O ALTRO SINDACO. A DIRE LA VERITA’, CON L’AMMINISTRAZIONE PRECEDENTE, OLTRE A NON AVER OTTENUTO NULLA, A PARTE UN’ANTENNA VICINO AD UNA SCUOLA, CI SONO STATI TOLTI ANCHE PARECCHI SERVIZI, SERVIZI PER CUI HO COMBATTUTO E COMBATTERO’ PER RIAVERRE QUI IN FRAZIONE. DIETRO DI ME, C’E’ LA PIU’ GRANDE SODDISFAZIONE CHE IO E VITTORIO LODI, PORTEREMO PER SEMPRE NEL NOSTRO CUORE, LA DELEGAZIONE DI CASUMARO. VI GARANTISCO CHE SOLO QUESTO RISULTATO, VALE LA PENA DI TUTTO QUELLO CHE HO SUBITO IN QUESTI MESI… NON STO QUI AD ELENCARVI COSA MI E’ STATO DETTO, MA VI GARANTISCO CHE E’ STATA DURA ANDARE AVANTI, L’HO FATTO PER CASUMARO, PERCHE’ AMO IL IO PAESE DI ADOZIONE, CASUMARO LO MERITA. ALTRE COSE CHE VORREI RICORDARE, FATTE DURANTE LA MIA PRESIDENZA E L’AMMINISTRAZIONE TOSELLI, SONO:

– LA SOSTITUZIONE DEL TELONE ALLA TENSOSTRUTTURA DEL CAMPO SPORTIVO, CHE HA VISTO UN IMPORTANTE INVESTIMENTO IN TERMINI ECONOMICI, PER ANDARE INCONTRO AI RAGAZZI E ALLO SPORT.

– L’AVVIO DEL CANTIERE DEL CENTRO DEL RIUSO.

– LA SOSTITUZIONE DI TUTTE LE LUCI A LED.

– L’ILLUMINAZIONE DELLA VIA TASSINARI E DELLA VIA GUARALDI AL BUIO DA SEMPRE.

– L’ASFALTATURA DELLA VIA BONDENESE E IL RIPRISTINO DELLA PISTA CICLABILE, DOVE CI SIAMO BATTUTI PARECCHIO, ERA UN SOGNO A CUI NESSUNO CREDEVA, MA CHE E’ DIVENTATO REALTA’ IN POCHI ANNI.

– TANTISSIMI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE LUCI E DEL VERDE SOTTO LE NOSTRE SEGNALAZIONI, SOPRATTUTTO GRAZIE ALL’IMPEGNO COSTANTE DI VITTORIO LODI.

– SONO STATI REALIZZATI I PARCEGGI PER I DISABILI IN PIAZZA, TUTTI NE PARLAVANO MA NESSUNO LO FACEVA

SONO STATI MESSI TANTI CESTINI CON LA SPERANZA DI MAGGIOR CIVILTA’ IN GIRO PER IL PAESE.

– CON LA NOSTRA TENACIA, ABBIAMO OTTENUTO LO SMONTAGGIO DEL SEMAFORO PRIMA DELL’INAUGURAZIONE DELLA NOSTRA AMATA CHIESA CHE FINALMENTE E’ TORNATA A L SUO SPLENDERE.

– TRA CIRCA 15 GIORNI, VEDREMO ANCHE INIZIARE I LAVORI PER L’ASFALTATURA DI VIA EX DOGANA.

– MI E’ STATO COMUNCIATO CHE SONO GIA’ STATI CHIESTI I PERMESSI, PER LA REALIZZAZIONE DELLA FAMOSA RIGA GIALLA IN PIAZZA, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PEDONI E DEI CICLISTI.

– E RIPETO, E’ STATO FATTO UN IMPORTANTISSIMO INVESTIMENTO SULLA DELEGAZIONE CHE PORTERA’ A BREVE, LA RIAPERTURA DEL CENTRO PRELIEVI, DELLA BIBLIOTECA, DI TUTTE LE ASSOCIAZONI E VEDRA’ ARRIVARE IMPORTANTI SERVIZI, COME LA DELEGAZIONE COMUNALE, LA DELEGAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE E LA REALIZZAZIONE DI UN POLO MEDICO, GIA’ FINANZIATO DA USL, CON LA PRESENZA DEI MEDICI DI BASE, UN’INFERMIERA E TANTI SERVIZI PER GLI UETENTI.





DITEMI, CON CHE CORAGGIO CONTINUATE AD ASSERIRE LA MIA SCORRETTEZZA SUL PUNTO PRELIEVI, VISTO CHE SI VOLEVA SOLO OFFRIRE UN SERVIZIO ALLA CITTADINAZNA DOPO L’OFFERTA GRATUITA FATTA DAI PROPRIETARI DELLA EX GOVONI DIRETTAMENTE ALL’AMMINISTRAZIONE E SOLO PER IL BENE DEI CITTADINI, GRAZIE AI VOSTRI PERSONALISMI, CASUMARO HA PERSO L’OCCASIONE DI AVERE UN SERVIZIO E PER QUESTO, NE RISPONDERETE DIRETTAMENTE AI CITTADINI E ALLE 340 FIRME RACCOLTE IN POCHI GIORNI CONTRO LE VOSTR INUTILI POLEMCHE CHE HANNO PORTATO A PERDERE E NON AD OTTENERE.

RINGRAZIO I TANTI CITTADINI CHE IN QUESTI GIORNI, MI HANNO FATTO SENTIRE LA LORO VICINANZA ATTRAVERSO LE TELEFONATE E I TANTI MESSAGGI CHE MI SONO ARRIVATI.

OGGI, SONO QUI PERCHE’ LE COSE VANNO FATTE RISPETTANDO I REGOLAMENTI.

NON HO BISOGNO DI UN TITOLO PER CONTINUARE A FARE, A FARE IL BENE, A RISOLVERE I PROBLEMI, AD ASCOLTARE LE ESIGENZE DEI CITTADINI E AD IMPEGNARMI PERCHE’ TANTO E’ ANCORA DA FARE.

PER QUESTO, IO MI DIMETTO PERCHE’ NON HO PIU’ NESSUNA INTENZIONE DI CONTINUARE A LAVORARE CON DEI NO E CON PERSONE CHE SONO GUIDATE DAI PERSONALISMI POLITICI.

MI FA MALE TUTTO QUESTO, MA PER IL BENE DI CASUMARO, FACCIO UN PASSO INDIETRO E LASCIO LA PRESIDENZA A LORO, SARANNO I CITTADINI A VALUTARE LE VOSTRE AZIONI E IL MIO IMPEGNO PROFUSO IN QUESTI ANNI IN CUI HO DEDICATO TANTO TEMPO E PASSIONE, SENZA PERCEPIRE NESSUNO STIPENDIO.

IL MIO E’ SOLO UN ARRIVEDERCI, PERCHE’ TANTO E’ ANCORA DA FARE E IL MIO IMPEGNO NON TERMINA QUI, CONTINUERO’ AD ESSERE SEMPRE DISPONIBILE PER LA SEGNALAZIONE DEI PROBLEMI PER CONINUARE AD OTTENERE CON LA TENACIA CHE MI CONTRADDISTINGUE. NON MOLLO, AMO CASUMARO, FORZA CASUMARO, MERITI ANCORA TANTO ED IO LOTTERO’ PER OTTENERLO.

FRANCESCA CALDARONE PRESIDENTE DELLA CONSULTA CIVICA DI CASUMARO