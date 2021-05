“IL CENTRODESTRA CENTESE UNITO VERSO LE ELEZIONI”

Si è tenuto oggi un incontro tra i tre coordinatori comunali dei partiti di centrodestra, Luca Cardi per Lega Salvini Premier, il consigliere Alessandro Guaraldi per Fratelli d’Italia e Angelo Rausa per Forza Italia. Al centro del confronto l’attuale situazione politica e le prossime elezioni amministrative. “Un’incontro costruttivo dove abbiamo ribadito l’importanza dell’unità della coalizione di centrodestra, che è una sola. Noi pensiamo a costruire: il nostro impegno sarà massimo per dare ai centesi le risposte che vogliono.” ha detto il leghista Luca Cardi.

Il coordinatore di FDI, Alessandro Guaraldi, ha poi aggiunto: “l’unità del centrodestra è la base su cui poter costruire i progetti futuri per il territorio. Ora inizieremo a lavorare per un programma condiviso, al quale tutti gli iscritti dovranno partecipare.”

Dal canto suo Angelo Rausa per Forza Italia ha ribadito l’importanza di “dare priorità e ascoltare tutti i centesi, dal capoluogo alle frazioni.”

I tre coordinatori hanno poi concluso aprendo il progetto politico anche “alle realtà civiche che vorranno condividere con noi un percorso per il bene della città e dei suoi cittadini”.

In foto da sx: Angelo Rausa, Forza Italia, Luca Cardi Lega, Alessandro Guaraldi Fratelli d’Italia