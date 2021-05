Conoscere e capire la storia di Cento attraverso le pagine di Centoggi

Presso la biblioteca di Renazzo, grazie alla collaborazione della Biblioteca di Mattia che ha fornito in comodato i libri, è stata inaugurata una sezione di libri che hanno per argomento principale Cento e la sua storia. “Punta di diamante” del fondo bibliotecario gli annuari di Centoggi, storico mensile di Cento ormai da parecchi anni non più nelle edicole (nella foto la copertina del primo numero).”Grazie alla raccolta di tutti i numeri di Centoggi che sono usciti a partire dal luglio del 1977, è possibile avere un quadro completo ed esaustivo della storia di Cento degli ultimi quarant’anni – fa sapere il curatore Marco Cevolani – e assieme agli altri volumi che mettiamo a disposizione degli utenti rappresentano un’importante testimonianza documentale.” Per maggiori informazioni www.bibliorenazzo.euwww.bibliotecadimattia.it

