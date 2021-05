+++ GIORNATA MONDIALE DELLE API. I BAMBINI DELL’ASILO SAN GIUSEPPE CORPORENO A SCUOLA DI API

Oggi, 20 maggio in occasione della giornata mondiale delle api, i bambini della scuola dell’infanzia San Giuseppe di Corporeno hanno scoperto il mondo delle api. L’apicoltore hobbista locale Alex Melloni ha portato ai bambini un’arnia didattica da osservazione con all’interno le api, mostrando ai bambini il lavoro che svolgono tutti giorni e spiegando le numerose difficoltà che devono affrontare questi insetti per andare alla ricerca del nettare, elemento principale alla produzione del miele.

Dice Alex “Penso sia doveroso e necessario sensibilizzare i bambini sull’importanza di questi insetti, che ogni giorno faticano sempre di più per trovare i fiori e le risorse fondamentali alla sopravvivenza. Ringrazio la scuola per la bella esperienza e spero di aver contribuito anche nel mio piccolo a trasmettere un po’ della passione che nutro verso le api e del rispetto della natura.”

L’attività didattica sì è svolta all’aperto coinvolgendo i bambini di quattro classi dai 24 mesi ai 5 anni. La visione ha suscitato curiosità fra i più piccoli e affascinato le insegnanti dell’istituto che affermano che sia stata “un’occasione d’oro per i bambini, poter vedere in tutta sicurezza un insetto tanto prezioso non solo per la produzione del miele ma per il suo ruolo fondamentale nell’ecosistema e quindi per la vita dell’uomo”. Aggiungendo poi quanto sia stato importante per i piccoli “poter prendere parte a questa esperienza bio, nel mondo misterioso di questo meraviglioso insetto, che i bambini sapranno custodire e trasmettere anche ai più grandi”..

Navigazione articoli