CASUMARO: Ennesima riunione della Consulta senza i 5 ‘dissidenti’, presente Piero Lodi

“Ieri sera – scrive Francesca Caldarone in una nota stampa -, si è tenuto il secondo incontro della Consulta Civica di Casumaro per la discussione delle mie dimissioni davanti ai 5 Consultori che, per l’ennesima volta hanno preferito non presentarsi perdendo l’occasione del confronto.

Ringrazio comunque il Capogruppo Piero Lodi, che si è presentato all’incontro a difesa dei 5 assenti.

Il Consigliere, ha asserito che non dovrei rappresentare la Consulta, perché sono troppo vicina all’amministrazione Toselli.

Ringrazio per il sostegno ricevuto, il Consigliere Guaraldi Alessandro, il Consultore Vittorio Lodi e i cittadini presenti all’incontro.

Cittadini che mi ripagano per il lavoro svolto in questi anni, facendomi sentire la loro vicinanza e che hanno pesantemente contestato ogni intervento di Piero Lodi, dalla mancanza di fatti durante la sua amministrazione, alla non chiarezza sul suo ruolo in questa vicenda e soprattutto per aver fatto perdere tempo a Casumaro, dando spazio ad inutili polemiche e ai personalismi dei 5 dissidenti, sulla riapertura del punto prelievi momentaneo nella frazione.

Piero Lodi, ha concluso dicendomi che pur di assistere alle mie dimissioni, mi porterà personalmente i 5 Consultori sotto casa.

Gli ho risposto semplicemente che, oggi come la volta scorsa, io in Piazza c’ero a differenza loro”.

