2° edizione del FESTIVAL del Premio Letteratura Ragazzi di Cento: 10.486 ragazzi iscritti alla Giuria Popolare

Si è conclusa con una bella cerimonia di premiazione in diretta streaming dal Salone di Rappresentanza della Cassa di Risparmio di Cento, la 42° edizione del FESTIVAL del Premio Letteratura Ragazzi di Cento.

Per il secondo anno consecutivo, gli organizzatori, hanno proposto un FESTIVAL online per celebrare questa edizione che si svolge ancora in tempi di pandemia sanitaria. Un Festival online, che ha visto cinque giorni di incontri con tutti gli autori finalisti e segnalati, italiani e stranieri; due seminari di approfondimento con Manuela Gallerani e Silvana Sola, uno spettacolo dal vivo di Luigi Dal Cin, la Galleria Virtuale con la mostra degli illustratori, laboratori e attività per bambini.

Molta attesa per la classifica finale, svelta durante una cerimonia snella che a ritmi serrati ha consegnato ben diciotto premi, condotta dalla coordinatrice del Premio, Elena Melloni.

A fare gli onori di casa Raffaella Cavicchi, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, e Carlo Malaguti Direttore Commerciale della Cassa di Risparmio di Cento.

I numeri di questa edizione:

226 libri partecipanti

10.486 ragazzi iscritti alla Giuria Popolare

516 classi di tutta Italia e di alcune scuole italiane all’estero.

4.250 ragazzi delle scuole primarie e 6.236 ragazzi delle scuole secondarie di I grado

Di seguito i numeri delle votazioni:

classi votanti 448

ragazzi votanti totali 9.217, di cui 3.886 dellascuola primaria e 5.331 dellascuola secondaria.

VINCITORI SEZIONE SCUOLA PRIMARIA

1°classificato, con 1.809 voti, LA SIGNORA LANA E IL PROFUMO DELLA CIOCCOLATA. di Jutta Richter Illustrazioni Günter Mattei, Beisler ed.

2° classificato, con 1.311 voti, AARON X di Hakon Ovreas Illustrazioni Oyvind Torseter, Giunti ed.

3° classificato, con 766 voti, PRIMA CHE SIA NOTTE. di Silvia Vecchini Illustrazioni Sualzo Bompiani ed.

VINCITORI SEZIONE SCUOLA SECONDARIA

1° classificato, con 2.208 voti, INVISIBILE. di Eloy Moreno, Mondadori ed.

2° classificato, con 1.576 voti, HAI LA MIA PAROLA di Patrizia Rinaldi Sinnos ed.

3° classificato, con 1.547 voti, L’ESPLORATORE. di Katherine Rundell Illustrazioni Hannah Horn, Rizzoli ed

PREMIO POESIA “Gianni Cerioli”: L’INFILATRICE DI LACRIME, di Franca Perini illustrato da Anna Pedron, Kalandraka edizioni

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA: A SBAGLIARE LE STORIE. di Gianni Rodari Illustrazioni Beatrice Alemagna Emme Edizioni

LIBRI SEGNALATI:

VAI ALL’INFERNO DANTE! di Luigi Garlando Rizzoli ed.

di Rizzoli ed. TI HO VISTO di Sara Colaone Pelledoca ed.

di Pelledoca ed. LE PAROLE NEL VENTO di Christian Antonini Giunti ed.

di Giunti ed. TIPI . di Cristina Bellemo Illustrazioni Gioia Marchegiani Gruppo Abele ed.

. di Illustrazioni Gioia Marchegiani Gruppo Abele ed. COSA DIVENTEREMO. di Antje Damm Orecchio Acerbo ed

VINCITORI XVII CONCORSO ILLUSTRATORI:

1° Premio, BIMBA LANDMANN con il libro “Mappe delle mie emozioni”;CameloZampa ed

2° Premio, STÈPHANE HENRICH con il libro “Processo al lupo”;BiancoNero ed

3° Premio, BRITTA TECKENTRUP con il libro “La casa sul lago”;Orecchioacerbo ed