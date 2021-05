29 maggio 2012: Le Istituzioni hanno ricordato davanti al monumento del Precorso Vita

Questa mattina, in occasione dell’anniversario della seconda scossa di terremoto del 29 maggio 2012, l’amministrazione ha voluto ricordare le vittime centesi Sandra Gherardi e Leonardo Ansaloni.Davanti al monumento al Percorso Vita, dedicato ai volontari che prestarono immediato soccorso durante quei giorni drammatici, ho voluto ringraziare i familiari delle vittime, tutte le autorità presenti e i rappresentanti delle associazioni di volontariato del nostro territorio. “Insieme all’assessore al volontariato Beatrice Cremonini e all’assessore alla Protezione civile Sergio Bonsi, abbiamo ribadito il valore della solidarietà che oggi, come nove anni fa, deve continuare ad essere il fondamento per la ripartenza della nostra città”.

