CENTO E’ SENZA IL BILANCIO PREVISIONALE DA 151 GIORNI, Giallo sulla delibera 69

Piero Lodi: “Ora il “pasticcio” (se è un pasticcio, qualcuno prima o poi dovrà stabilirlo) è NERO SU BIANCO. E’ all’Albo pretorio la delibera sul Previsionale e non ci sono più dubbi.”Il Vicepresidente dichiara che la delibera risulta NON APPROVATA a norma dell’art. 69 comma 5 del vigente Statuto”. Questo toglie definitivamente ogni dubbio sulle dichiarazioni di Fabrizio Toselli che aveva detto in un video che il Bilancio previsionale era stato “regolarmente approvato”.Se poi si pensa di amministrare la Città ignorando le deliberazioni o facendo finta che dicano altro….. Io non so cosa dire. Sto alle regole. Sto a quello che leggo che è identico a quello che ho visto e sentito il 27 scorso e che tutti i centesi possono vedere e sentire nelle videoregistrazioni (https://youtu.be/7TgrzMid3yA?t=16875 – dopo 40 minuti di sospensione si sentono e si vedono Contri proclamare ed il Segretario confermare la mancata approvazione) Ad ora nessuno ha scritto ai Consiglieri comunali (e nemmeno a me che al momento del voto ero Scrutatore) per comunicare cosa sarebbe cambiato dalle 00:03 della notte tra il 27 ed il 28 scorsi. Se ci sono elementi di novità prima o poi spero qualcuno si degni di rappresentarli al Consiglio comunale. Se ci sono motivi per considerare valido quel voto qualcuno li spieghi e li si valuterà tutti assieme. Serenamente. Sino a quel momento però si rispettino le regole e si dia alle delibere il loro valore. E soprattutto si dica sempre ai Centesi la verità. Anche quando non fa piacere. Intanto oggi è il 31 di maggio e la nostra città è senza un Bilancio previsionale da 151 giorni”.

