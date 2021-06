POGGIO RENATICO: Ricercato albanese, rintracciato ed arrestato dai Carabinieri

Ieri mattina 31 maggio 2021, i Carabinieri della Stazione di Poggio Renatico (Fe), individuavano e traevano in arresto A.A., albanese 35 enne, domiciliato nel bolognese, noto agli uffici di polizia. L’uomo risultava colpito da ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Padova, per il reato di atti persecutori nei confronti di una donna residente nella provincia patavina. L’albanese, al termine delle formalità di rito, veniva trasferito presso la casa circondariale “Costantino Satta” di Ferrara, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

