GORO: Scoperta una piantagione domestica di marijuana, arrestato un uomo

Nella mattinata odierna i carabinieri della Stazione di Goro, a coronamento di una serie di prolungati appostamenti, hanno fatto irruzione nell’abitazione di T.S. – quarantasettenne di Goro, già noto alle Forze dell’Ordine – procedendo ad una perquisizione nel corso della quale hanno trovato una serra domestica, munita di lampade riscaldanti ed impianto di ventilazione, con 33 piante di marijuana già fiorite e quasi pronte per il raccolto, oltre ad una bilancia di precisione e vario materiale adatto al confezionamento in dosi dello stupefacente. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale, mentre il responsabile è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri intervenuti. La magistratura estense, assunta cognizione dei fatti, ha disposto l’applicazione dell’art. 121 disp. att. c.c.p. disponendo la liberazione dell’arrestato.

